Часть Тулы из-за плановых работ останется без электричества 31 августа Фото: Архив "КП"

31 августа часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

09:00 до 17:00 - ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а; ул. Октябрьская, 43, 45, 47, 49; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; п. Горелки: ул. Большая, 10, 12, 16, 26-а/10, 26-а/11, 26-а/12; Гарнизонный пр-зд, 2, 8-а, 12, 13, 14, 22-а, 22-27; СНТ "Светлячок" (7 шт. дачных домиков); ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150; ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 20-а, 20-б;

с 13:00 до 16:00 - ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115, 117; ул. Станиславского, 72-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.).