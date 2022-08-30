В Тульской области безработный украл у собутыльника инвалидную коляску Фото: Архив "КП"

67-летний житель Новомосковска обратился в полицию с заявлением о краже инвалидной коляски. Имущество пропало из принадлежащей ему квартиры по улице Мира.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленником оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 47-летний знакомый потерпевшего, который украл коляску в ходе совместного алкогольного застолья. Спустя некоторое время стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где злоумышленник сознался в содеянном. Похищенная инвалидная коляска была изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.