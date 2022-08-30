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Происшествия30 августа 2022 14:23

В Тульской области безработный украл у собутыльника инвалидную коляску

Он унес коляску после совместного алкогольного застолья
Источник:kp.ru
В Тульской области безработный украл у собутыльника инвалидную коляску

В Тульской области безработный украл у собутыльника инвалидную коляску

Фото: Архив "КП"

67-летний житель Новомосковска обратился в полицию с заявлением о краже инвалидной коляски. Имущество пропало из принадлежащей ему квартиры по улице Мира.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленником оказался неработающий и ранее неоднократно судимый 47-летний знакомый потерпевшего, который украл коляску в ходе совместного алкогольного застолья. Спустя некоторое время стражи порядка задержали мужчину и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где злоумышленник сознался в содеянном. Похищенная инвалидная коляска была изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.