В Туле на улице Максима Горького мужчина насмерть разбился, выпав из окна 9 этажа Фото: соцсети

Накануне, 29 августа, в тульском в Заречье произошел несчастный случай: 55-летний мужчина выпал из окна 9 этажа на подъездный козырек дома №29 на улице Максима Горького.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорой помощи, но мужчина скончался еще до их прибытия.

По имеющимся данным, происшествие носит некриминальный характер, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.