Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 13:50

В Туле на улице Максима Горького мужчина насмерть разбился, выпав из окна 9 этажа

Тело погибшего пришлось снимать с козырька над подъездом
Источник:kp.ru
В Туле на улице Максима Горького мужчина насмерть разбился, выпав из окна 9 этажа

В Туле на улице Максима Горького мужчина насмерть разбился, выпав из окна 9 этажа

Фото: соцсети

Накануне, 29 августа, в тульском в Заречье произошел несчастный случай: 55-летний мужчина выпал из окна 9 этажа на подъездный козырек дома №29 на улице Максима Горького.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорой помощи, но мужчина скончался еще до их прибытия.

По имеющимся данным, происшествие носит некриминальный характер, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.