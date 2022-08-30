В Туле на улице Максима Горького мужчина насмерть разбился, выпав из окна 9 этажа
Фото: соцсети
Накануне, 29 августа, в тульском в Заречье произошел несчастный случай: 55-летний мужчина выпал из окна 9 этажа на подъездный козырек дома №29 на улице Максима Горького.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорой помощи, но мужчина скончался еще до их прибытия.
По имеющимся данным, происшествие носит некриминальный характер, обстоятельства случившегося выясняют сотрудники Следственного комитета.