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Общество30 августа 2022 13:29

31 августа в Туле десятки домов останутся без холодной воды

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на улице Панфиловцев
Источник:kp.ru
31 августа в Туле десятки домов останутся без холодной воды

31 августа в Туле десятки домов останутся без холодной воды

31 августа часть Тулы останется без холодной воды из-за плановых ремонтно-восстановительных работ, которые пройдут по улице Панфиловцев, 3. В результате с 10:00 до окончания работ холодной воды не будет по адресам:

- ул. Комарова, 10,

- ул. Карпинского, 1-43, 2-40,

- ул. Панфиловцев, 1-39, 2-40,

- ул. Вильямса, 17,

- ул. Белинского, 1-57, 2-52,

- ул. Краснодонцев, 1-21, 2-26.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.