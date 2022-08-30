31 августа в Туле десятки домов останутся без холодной воды

31 августа часть Тулы останется без холодной воды из-за плановых ремонтно-восстановительных работ, которые пройдут по улице Панфиловцев, 3. В результате с 10:00 до окончания работ холодной воды не будет по адресам:

- ул. Комарова, 10,

- ул. Карпинского, 1-43, 2-40,

- ул. Панфиловцев, 1-39, 2-40,

- ул. Вильямса, 17,

- ул. Белинского, 1-57, 2-52,

- ул. Краснодонцев, 1-21, 2-26.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.