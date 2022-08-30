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Происшествия30 августа 2022 12:52

Пьяный 21-летний житель Тульской области ударил сожительницу кулаком по голове и убил

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан
Источник:kp.ru
Пьяный 21-летний житель Тульской области ударил сожительницу кулаком по голове и убил

Пьяный 21-летний житель Тульской области ударил сожительницу кулаком по голове и убил

Фото: Архив "КП"

21-летний житель Тульской области подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительницы, что повлекло по неосторожности ее смерть.

По версии следствия, вечером 27 августа 2022 года в квартире жилого дома в селе Велье-Никольское Чернского района Тульской области нетрезвый подозреваемый поссорился со своей 32-летней сожительницей и в ходе ссоры ударил женщину кулаком по голове. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемого задержали, его готовятся заключить под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.