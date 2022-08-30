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Происшествия30 августа 2022 12:00

В Туле на улице Революции Toyota Camry сбил 14-летнего подростка

Подросток переходил дорогу в неположенном месте в пределах видимости светофора
Источник:kp.ru
В Туле на улице Революции Toyota Camry сбил 14-летнего подростка

В Туле на улице Революции Toyota Camry сбил 14-летнего подростка

Фото: соцсети

Днем 30 августа в Туле на улице Революции возле Свято-Никольского храма произошло ДТП.

По предварительной информации, 33-летний молодой человек на автомобиле Toyota Camry сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, примерно в 100 метрах от перехода со светофором. По словам водителя, мальчик неожиданно для него вышел из-за другой машины.

Подростка госпитализировали с травмами, но по имеющимся данным, угрозы жизни нет.