В Туле на улице Революции Toyota Camry сбил 14-летнего подростка Фото: соцсети

Днем 30 августа в Туле на улице Революции возле Свято-Никольского храма произошло ДТП.

По предварительной информации, 33-летний молодой человек на автомобиле Toyota Camry сбил 14-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте, примерно в 100 метрах от перехода со светофором. По словам водителя, мальчик неожиданно для него вышел из-за другой машины.

Подростка госпитализировали с травмами, но по имеющимся данным, угрозы жизни нет.