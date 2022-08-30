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Общество30 августа 2022 11:21

Тульские следователи начали проверку сообщений о невыплате заработной платы сотрудникам УК

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Источник:kp.ru
Тульские следователи начали проверку сообщений о невыплате заработной платы сотрудникам УК

Тульские следователи начали проверку сообщений о невыплате заработной платы сотрудникам УК

Фото: Архив "КП"

Сотрудники следственного отдела по Зареченскому району Тулы СУ СКР по Тульской области организовали процессуальную проверку публикации, которая появилась в соцсетях накануне, 29 августа. Проверяется информация о невыплате заработной платы работникам управляющей компании "Астек".

В ходе проверки следователи истребуют и детально изучат документацию управляющей компании, представляющую интерес для следствия, опросят работников организации и примут комплекс мер для установления объективной картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления.