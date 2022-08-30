В Тульской области ограничат движение на железнодорожном переезде 1 и 2 сентября Фото: Архив "КП"

В Тульской области 1 и 2 сентября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд 310 км на станции Турдей. Это связано с капитальным ремонтом полотна в зоне пересечения с автодорогой.

Переезд на этом участке будет осуществляться в интервальном режиме по одной полосе 1 сентября с 9.00 до 16.00 и 2 сентября с 9.00 до 16.00.

Автомобилисты могут воспользоваться объездным путем– через переезд 285 км в поселке Волово.

Водителей просят отнестись с пониманием и планировать поездку заранее.