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Общество30 августа 2022 10:31

Туляк выплатил 36 штрафов ГИБДД только после вмешательства приставов

Ему запретили любые регистрационные действия с собственным автомобилем, пока не погасит штрафы
Источник:kp.ru
Туляк выплатил 36 штрафов ГИБДД только после вмешательства приставов

Туляк выплатил 36 штрафов ГИБДД только после вмешательства приставов

Фото: Архив "КП"

29-летний туляк привлек внимание судебных приставов тем, что накопил 36 штрафов за нарушение ПДД на сумму больше 22 тысяч рублей. В результате на исполнение в отделении судебных приставов Центрального района Тулы поступило исполнительное производство о взыскании долга.

Так как сам правонарушитель не делал ничего для погашения долга, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля Mazda CX-5, который принадлежал должнику.

Убедившись, что запрет снимут только после полного погашения задолженности, молодой человек выплатил все штрафы.