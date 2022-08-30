Жара, слив нечистот или браконьеры: в пруду Богородицка массово гибнет рыба Фото: соцсети

Жители Богородицка жалуются в социальных сетях на массовую гибель рыбы в одном из прудов города в течении реки Уперты: всплывших карасей заметили накануне и разместили в одной из групп города фотографии.

Причины происшедшего пока неизвестны, а у жителей есть сразу несколько версий - кто-то полагает, что к гибели рыбы могла привести аномальная жара, другие предполагают, что причина в нечистотах, которые сливают в реку Уперту выше по течению, возле улицы Луговой. Комментатор уточнил, что по поводу нечистот уже обращался в администрацию города, но меры приняты не были.

Также есть версия, что виноваты браконьеры:

"Браконьеры в хвосте пруда сети ставят, ночью с фонарями там шныряют, карась путается, дохнет, его выбрасывают", - написал один из комментаторов.