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Происшествия30 августа 2022 9:17

В Тульской области 70-летняя автоледи без водительских прав на ВАЗе столкнулась с КАМАЗом

В результате ДТП женщина была госпитализирована с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области 70-летняя автоледи без водительских прав на ВАЗе столкнулась с КАМАЗом

В Тульской области 70-летняя автоледи без водительских прав на ВАЗе столкнулась с КАМАЗом

Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 11:40 на 36-м километре автодороги «Арсеньево-Горбачево» Плавского района Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 70-летняя женщина без водительских прав управляла автомобилем ВАЗ-21074. При обгоне она не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с ехавшим в попутном направлении грузовым КАМАЗом с прицепом 852901, которым управлял 58-летний мужчина. ВАЗ после столкновения вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадавшую автоледи госпитализировали с различными травмами.