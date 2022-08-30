В Тульской области 70-летняя автоледи без водительских прав на ВАЗе столкнулась с КАМАЗом Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 11:40 на 36-м километре автодороги «Арсеньево-Горбачево» Плавского района Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 70-летняя женщина без водительских прав управляла автомобилем ВАЗ-21074. При обгоне она не убедилась в безопасности своего маневра и столкнулась с ехавшим в попутном направлении грузовым КАМАЗом с прицепом 852901, которым управлял 58-летний мужчина. ВАЗ после столкновения вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадавшую автоледи госпитализировали с различными травмами.