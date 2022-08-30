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Общество30 августа 2022 7:40

В Туле улицы Пролетарского округа затопило из-за грозы с ливнем

Жители города делятся фото и видео в сети
Источник:kp.ru
В Туле улицы Пролетарского округа затопило из-за грозы с ливнем

В Туле улицы Пролетарского округа затопило из-за грозы с ливнем

Фото: соцсети

Накануне, 29 августа, после долгой жары в Тулу пришел долгожданный дождь, но и здесь не обошлось без неприятных последствий. Как часто бывает после засухи, на город обрушился настоящий ливень, который затопил некоторые улицы.

Основной удар стихии пришелся на Пролетарский округ - жители публиковали фото и видео дождевых "морей" с улиц Приупской, Гармонной и других. Также от дождя пострадали футболисты и болельщики "Арсенала" - дождь пришелся на матч с "Енисеем", и промочив насквозь и игроков, и зрителей на трибунах.