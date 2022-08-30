В Новомосковске Тульской области при пожаре в квартире пострадал 70-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 23:51 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Профсоюзной в Новомосковске. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах зданий.

Пожарные справились с открытым огнем за двадцать минут, из горящего здания было эвакуировано 5 человек. Также из огня спасли одного человека - 70-летний мужчина пострадал при пожаре.

В результате происшествия выгорела кухня, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.