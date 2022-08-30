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Происшествия30 августа 2022 7:04

В Новомосковске Тульской области при пожаре в квартире пострадал 70-летний мужчина

Из горящего здания пожарные эвакуировали 5 человек
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области при пожаре в квартире пострадал 70-летний мужчина

В Новомосковске Тульской области при пожаре в квартире пострадал 70-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

29 августа в 23:51 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Профсоюзной в Новомосковске. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах зданий.

Пожарные справились с открытым огнем за двадцать минут, из горящего здания было эвакуировано 5 человек. Также из огня спасли одного человека - 70-летний мужчина пострадал при пожаре.

В результате происшествия выгорела кухня, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.