В Новомосковске Тульской области при пожаре в квартире пострадал 70-летний мужчина
Фото: материалы пресс-служб
29 августа в 23:51 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Профсоюзной в Новомосковске. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах зданий.
Пожарные справились с открытым огнем за двадцать минут, из горящего здания было эвакуировано 5 человек. Также из огня спасли одного человека - 70-летний мужчина пострадал при пожаре.
В результате происшествия выгорела кухня, квартира закоптилась по всей площади. Причина пожара устанавливается.