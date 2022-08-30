Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Енисеем»: счет матча 2:2 Фото: материалы пресс-служб

В Туле прошел матч 7-го тура Первой лиги, в рамках которого «Арсенал» сыграл с «Енисеем». Игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

В первом тайме первый гол в ворота туляков на 21-й минуте забил Никита Глушков, но уже на 22-й минуте «Арсенал» ответил - гол оформил Камран Алиев.

На 74-й минуте гости заработали пенальти. Анзор Саная пробил в ворота Антона Коченкова, но «Арсенал» быстро ответил - капитан команды Евгений Луценко забил мяч в ворота соперника головой.

Это уже пятый матч тульского клуба без побед: до этого у «Арсенала» были одно поражение, четыре ничьи и две победы в первых двух турах. По итогу семи туров «Арсенал» на 9-м месте с 10 набранными очками.

Следующую игру оружейники проведут уже на выезде. 2 сентября туляки сыграют с «Уфой».