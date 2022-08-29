В Тульской области за неделю от укусов клещей пострадал 181 человек

За прошедшую неделю, с 22 по 28 августа, с укусами клещей за медицинской помощью обратился 181 человек, 46 из них - дети.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 4 213 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 1242 случая - у детей, что на 22% выше среднемноголетнего уровня. Факты присасывания клещей выявлены во всех районах Тульской области.

За период мониторинга исследовали 2 628 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями и анаплазмой у клещей превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 15,8% и 5,8%, инфицированность эрлихиями сохраняется на уровне 0,4%.