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Общество29 августа 2022 14:35

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт с методами обналичивания маткапитала

Доступ к сайту был заблокирован решением суда
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура заблокировала сайт с методами обналичивания маткапитала

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт с методами обналичивания маткапитала

Фото: Архив "КП"

Алексинская межрайонная прокуратура выявила интернет-сайт с информацией о способах обналичить средства материнского капитала.

За незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность, а потому межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением, требуя признать информацию, размещенную на сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайту ограничен.