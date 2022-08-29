В Тульской области прокуратура заблокировала сайт с методами обналичивания маткапитала Фото: Архив "КП"

Алексинская межрайонная прокуратура выявила интернет-сайт с информацией о способах обналичить средства материнского капитала.

За незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность, а потому межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением, требуя признать информацию, размещенную на сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайту ограничен.