Плановые отключения: где в Туле 30 августа не будет электричества Фото: Архив "КП"

Завтра, 7 июня, в Туле пройдут плановые отключения электричества. Они связаны с проведением ремонтных работ на объектах энергоснабжения и линиях электросетей.

Так, завтра без света останутся несколько десятков домов. Публикуем полный график отключений:

с 09:00 до 17:00

ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 15-17, 19;

ул. Советская, 67, 71, 73;

ул. Никитская, 1-7;

ул. Р. Люксенбург, 3;

ул. Курковая, 11, 30-70 (чётн.);

ул. М. Горького, 210;

ул.Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.);

ул. Дульная, 31-в, 29;

ул. Литейная, 36;

п. Рудаково: ул. Советская, 3;

ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а;

ул. Комсомольская, 22, 24, 26;

пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.);

пер. Луговой, 1-а, 1-12;

ул. Трудовая, 22-б, 47;

пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.);

ул. Солнечная, 11;

пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а;

ул. Пионерская, 1-5;

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б;

ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а;

ул. Ленина, 22-а, 23, 24;

СНТ "40 лет Октября";

Щёкинское ш., 25, 55.