В Туле на улице Болдина столкнулись Vortex Tingo и Chevrolet TrailBlazer Фото: материалы пресс-служб

27 августа в 14:00 на улице Болдина в Туле произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 43-летний мужчина, отказавшийся от прохождения проверки на опьянение, на автомобиле Vortex Tingo столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Chevrolet TrailBlazer под управлением 66-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet, который был отпущен после оказания медицинской помощи.