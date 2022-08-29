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Происшествия29 августа 2022 13:48

В Туле на улице Болдина столкнулись Vortex Tingo и Chevrolet TrailBlazer

В столкновении пострадал один из водителей, которому оказали помощь на месте
Источник:kp.ru
В Туле на улице Болдина столкнулись Vortex Tingo и Chevrolet TrailBlazer

В Туле на улице Болдина столкнулись Vortex Tingo и Chevrolet TrailBlazer

Фото: материалы пресс-служб

27 августа в 14:00 на улице Болдина в Туле произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 43-летний мужчина, отказавшийся от прохождения проверки на опьянение, на автомобиле Vortex Tingo столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Chevrolet TrailBlazer под управлением 66-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet, который был отпущен после оказания медицинской помощи.