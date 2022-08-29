В Туле госпитализировали 9-летнего велосипедиста, попавшего под автомобиль Фото: материалы пресс-служб

27 августа в 13:45 на улице Майской в Туле произошло ДТП с участием ребенка на велосипеде.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на автомобиле Renault Logan при выезде с прилегающей территории сбила несовершеннолетнего велосипедиста – 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист госпитализирован с различными травмами.