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Происшествия29 августа 2022 13:19

В Туле госпитализировали 9-летнего велосипедиста, попавшего под автомобиль

Автомобилистка на Renault Logan сбила его при выезде с прилегающей территории
Источник:kp.ru
В Туле госпитализировали 9-летнего велосипедиста, попавшего под автомобиль

В Туле госпитализировали 9-летнего велосипедиста, попавшего под автомобиль

Фото: материалы пресс-служб

27 августа в 13:45 на улице Майской в Туле произошло ДТП с участием ребенка на велосипеде.

По предварительной информации, 43-летняя женщина на автомобиле Renault Logan при выезде с прилегающей территории сбила несовершеннолетнего велосипедиста – 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист госпитализирован с различными травмами.