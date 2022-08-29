На улице Рязанской в Туле фура пострадала из-за открытого канализационного люка на дороге Фото: соцсети

В ночь с 28 на 29 августа на улице Рязанской произошло ЧП - из-за открытого канализационного люка фура получила повреждения.

Как сообщают очевидцы, люк был прикрыт железным листом, но проезжающая мимо фура его зацепила и лист пробил ей бак, так что на дороге образовалось еще и пятно солярки. При этом единственное обозначение опасного участка, которое было рядом с люком — небольшой столбик в стороне , поэтому заметить ловушку в темноте было очень трудно.

Из-за открытого люка на улице Рязанской едва не пострадали еще несколько водителей, правда, на данный момент это место огородили столбиками и перекрыли сигнальной лентой.