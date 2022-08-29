В Тульской области трое парней застрелили знакомого и спрятали тело в сарае Фото: Архив "КП"

Сотрудники СУ СКР по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей - 29, 26 и 19 лет, - из которых двое старших обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а 19-летний фигурант - в пособничестве в убийстве. Также все трое обвиняются в незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в начале февраля 2022 года в частном доме в поселке Боровковский Ясногорского района возник длительный конфликт между подозреваемыми и 24-летним мужчиной. Двое старших обвиняемых при пособничестве младшего товарища вооружились пистолетом и по очереди несколько раз выстрелили в потерпевшего. От полученных ранений тот умер на месте происшествия. После этого злоумышленники перетащили тело погибшего в сарай рядом с домом, где позже тело и нашли. Кроме того, обвиняемые незаконно перевезли и хранили самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Расследование уголовного дела завершено. Следователи СК собрали все необходимые доказательства причастности обвиняемых к преступлениям. Двое из них признали свою вину в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.