В Тульской области пожарные вывели из горящего дома 10 взрослых и 5 детей Фото: материалы пресс-служб

Утром 29 августа, в 11:24, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Мира в Ефремове. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах зданий, которым удалось ликвидировать открытое пламя за девять минут.

Из горящего здания спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе 5 детей. Один спасенный человек пострадал от огня - 51-летний мужчина, проживавший в горевшей квартире.

В результате происшествия выгорел диван в комнате. Причина пожара устанавливается.