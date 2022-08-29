30 августа часть Тулы останется без холодной воды из-за плановых работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

30 августа с 10:00 прекратится подача холодной воды по ряду адресов из-за проведения планово-ремонтных работ на улице приупской, 4. До окончания работ воды не будет по следующим адресам:

- ул. Приупская, 1, 1а, 1б, 2, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 11а, 12,

- ул. Металлургов, 83, 89а, 49г,

- ул. 2-й пр-д Металлургов, 1а,

- ул. 1-й пр-д Металлургов, 1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.