В Тульской области Peugeot столкнулся с грузовиком: госпитализировали четырех человек Фото: материалы пресс-служб

28 августа в 08:35 на 150-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Peugeot 3008 столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Renault Premium с полуприцепом Langendorf SКА, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель автомобиля Peugeot 3008 и его пассажиры - 51-летняя женщина, 22-летний молодой человек и 22-летняя девушка были госпитализированы с различными травмами.