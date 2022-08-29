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Происшествия29 августа 2022 10:25

В Тульской области Peugeot столкнулся с грузовиком: госпитализировали четырех человек

Пострадавшие - водитель и пассажиры легкового автомобиля
Источник:kp.ru
В Тульской области Peugeot столкнулся с грузовиком: госпитализировали четырех человек

В Тульской области Peugeot столкнулся с грузовиком: госпитализировали четырех человек

Фото: материалы пресс-служб

28 августа в 08:35 на 150-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района Тульской области произошло ДТП с несколькими пострадавшими.

По предварительной информации, 64-летний мужчина на автомобиле Peugeot 3008 столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Renault Premium с полуприцепом Langendorf SКА, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель автомобиля Peugeot 3008 и его пассажиры - 51-летняя женщина, 22-летний молодой человек и 22-летняя девушка были госпитализированы с различными травмами.