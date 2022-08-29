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Спорт29 августа 2022 9:37

Руководство ПФК «Арсенал» сыграло в футбол с болельщиками клуба в честь юбилея Алексея Дюмина

В товарищеском матче победа осталась за сборной «Арсенала» со счетом 3:1
Источник:kp.ru
Рруководство ПФК «Арсенал» сыграло в футбол с болельщиками клуба в честь юбилея Алексея Дюмина

Рруководство ПФК «Арсенал» сыграло в футбол с болельщиками клуба в честь юбилея Алексея Дюмина

Фото: материалы пресс-служб

28 августа на малом поле клубной академии «Арсенала» прошел товарищеский матч между руководителями ПФК «Арсенал» и болельщиками клуба. Матч провели в честь юбилея Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В сборной клуба сыграли Гурам Аджоев, генеральный директор Дмитрий Балашов, спортивный директор Сергей Подпалый, главный тренер Олег Кононов и другие сотрудники.

По итогам встречи, которая продлилась два тайма по 20 минут, сборная «Арсенала» победила со счетом 3:1.