Руководство ПФК «Арсенал» сыграло в футбол с болельщиками клуба в честь юбилея Алексея Дюмина

Рруководство ПФК «Арсенал» сыграло в футбол с болельщиками клуба в честь юбилея Алексея Дюмина Фото: материалы пресс-служб

28 августа на малом поле клубной академии «Арсенала» прошел товарищеский матч между руководителями ПФК «Арсенал» и болельщиками клуба. Матч провели в честь юбилея Губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В сборной клуба сыграли Гурам Аджоев, генеральный директор Дмитрий Балашов, спортивный директор Сергей Подпалый, главный тренер Олег Кононов и другие сотрудники.

По итогам встречи, которая продлилась два тайма по 20 минут, сборная «Арсенала» победила со счетом 3:1.