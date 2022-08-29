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Общество29 августа 2022 11:00

Жестокое обращение бабушки с внуком в Тульской области: полиция составила протокол на мать

Теперь ей грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
Источник:kp.ru
Жестокое обращение бабушки с внуком в Тульской области: полиция составила протокол на мать

Жестокое обращение бабушки с внуком в Тульской области: полиция составила протокол на мать

Фото: Архив "КП"

История с бабушкой, ударившей внука на детской площадке в Алексине, получила развитие.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, снятое на детской площадке. На записи видно, как пожилая женщина, гулявшая с внуком, несколько раз ударила ребенка, которому едва ли больше года, за то, что тот пытался привлечь ее внимание и мешал ей сидеть в телефоне. В комментариях к видео жители добавили, что это происходит уже не в первый раз.

В результате подразделение полиции по делам несовершеннолетних начало проверку для оценки действий женщины. Отмечается, что данная семья характеризуется положительно. У малыша есть мама и папа, они работают и иногда оставляют ребенка с бабушкой.

Тем не менее, по результатам проверки, на мать ребенка был составлен протокол по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Теперь женщине грозит штраф.