Жестокое обращение бабушки с внуком в Тульской области: полиция составила протокол на мать Фото: Архив "КП"

История с бабушкой, ударившей внука на детской площадке в Алексине, получила развитие.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, снятое на детской площадке. На записи видно, как пожилая женщина, гулявшая с внуком, несколько раз ударила ребенка, которому едва ли больше года, за то, что тот пытался привлечь ее внимание и мешал ей сидеть в телефоне. В комментариях к видео жители добавили, что это происходит уже не в первый раз.

В результате подразделение полиции по делам несовершеннолетних начало проверку для оценки действий женщины. Отмечается, что данная семья характеризуется положительно. У малыша есть мама и папа, они работают и иногда оставляют ребенка с бабушкой.

Тем не менее, по результатам проверки, на мать ребенка был составлен протокол по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Теперь женщине грозит штраф.