В Туле судят двоих мужчин, обвиняемых в убийстве местного предпринимателя Фото: Архив "КП"

Сегодня, 29 августа, Тульский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве предпринимателя из Тулы.

По версии следствия, злоумышленники решили ограбить 45-летнего туляка, являющегося директором ООО «Новый дом». Для этого они назначили ему встречу 6 января 2022 года на крыше одного из объектов в поселке Плеханово Ленинского района. В ходе встречи злоумышленники избили предпринимателя, узнав пин-код его банковских карт, затем убили мужчину и на его автомобиле уехали снимать деньги с карт, получив в общей сложности 304 тысячи рублей. После этого один из злоумышленников расчленил тело убитого и вывез в пакетах на территорию Московской области.

Свою вину в совершенном преступлении злоумышленники так и не признали.