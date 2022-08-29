Стали известны подробности смертельного ДТП в Новомосковске Тульской области Фото: соцсети

Стали известны некоторые подробности смертельной аварии, которая произошла в ночь с 28 на 29 августа в Новомосковске рядом с пешеходным переходом на улице Мира.

По поступившим данным, за рулем автомобиля "Жигули" находился 20-летний парень, который скончался на месте происшествия. Также в салоне машины был пассажир - 22-летний молодой человек, ему оказали медицинскую помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Причины ДТП пока уточняются.