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Происшествия29 августа 2022 8:01

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новомосковске Тульской области

В автомобиле, въехавшем в ограждение, находили два человека
Источник:kp.ru
Стали известны подробности смертельного ДТП в Новомосковске Тульской области

Стали известны подробности смертельного ДТП в Новомосковске Тульской области

Фото: соцсети

Стали известны некоторые подробности смертельной аварии, которая произошла в ночь с 28 на 29 августа в Новомосковске рядом с пешеходным переходом на улице Мира.

По поступившим данным, за рулем автомобиля "Жигули" находился 20-летний парень, который скончался на месте происшествия. Также в салоне машины был пассажир - 22-летний молодой человек, ему оказали медицинскую помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Причины ДТП пока уточняются.