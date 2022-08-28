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Общество28 августа 2022 15:00

Отключения электричества в Туле: 29 августа без света останутся больше десятка домов

Отключения связаны с ремонтными работами на электросети
Источник:kp.ru
Отключения электричества в Туле: 29 августа без света останутся больше десятка домов

Отключения электричества в Туле: 29 августа без света останутся больше десятка домов

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

29 августа часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00

- Китаевский пр-зд, 4, 6;

- Ханинский пр-зд, 4-а;

- ул. Советская, 69, 73;

- ул. Дзержинского, 10, 15, 15 к.1;

- ул. Курковая, 9, 11;

- ул. М. Горького, 47;

- ул. Арсенальная, 24.