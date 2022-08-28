В Тульской области три безработных местных жительницы фиктивно прописали у себя 14 иностранцев Фото: Архив "КП"

Полиция Тульской области продолжает выявлять нарушения миграционного законодательства. Так, безработная 43-летняя кимовчанка прописала в своем доме на улице Первомайской трех человек, по факту не предоставив им места для проживания.

В Туле на улице Бондаренко в квартире многоэтажного дома 35-летняя безработная женщина зарегистрировала 7 иностранных граждан, а другая безработная 35-летняя тулячка, также не предоставив фактического места проживания, прописала 5 иностранцев в доме во 2-м проезде Металлургов.

От всех нарушивших закон женщин получены признательные показания. В полиции по выявленным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.