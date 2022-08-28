В Туле на М-2 произошло тройное ДТП с "перевертышем": пострадал один человек Фото: соцсети

Серьезное ДТП с участием трех автомобилей произошло накануне, днем 27 августа на трассе М-2 «Крым» в Туле.

По предварительной информации, 58-летний мужчина на Lada XRAY столкнулся с попутным Lada Vesta под управлением 59-летнего водителя. От удара XRAY перевернулся на проезжей части, а Vesta врезалась в ехавший в попутном направлении Renault Sandero, за рулем которого был 51-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель Lada XRAY, после оказания медицинской помощи его отпустили.