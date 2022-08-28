Токарь из Тулы выпил со знакомым, а затем угнал его автомобиль Фото: Архив "КП"

33-летний житель посёлка 2-й Западный в Туле обратился в полицию с заявлением о краже и угоне. Мужчина пояснил, что ночью в его дом через незакрытое окно залез злоумышленник, который украл ключи от автомобиля Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска, а также кошелек с 3,5 тысячами рублей. После чего угнал и сам автомобиль, припаркованный неподалеку.

Сотрудники полиции установили, что к обоим преступлениям (кража и угон) причастен знакомый потерпевшего, с которым они вместе выпивали. Подозреваемого обнаружили и задержали сотрудники Госавтоинспекции. Ранее судимый за кражи 28-летний местный житель, который работает токарем на одном из тульских предприятий был доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. Мужчина сознался в содеянном

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по двум статьям, подозреваемого поместили под стражу.