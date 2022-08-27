В Туле наркоконтроль задержал 20-летнего дилера с почти 9 граммами "соли" Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники наркоконтроля в Туле установили, что неработающий 20-летний молодой человек причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории городе, как через тайники-закладки от одного из запрещенных на территории РФ интернет-магазинов, так и «из рук в руки» по месту своего жительства. Так же у сотрудников полиции была оперативная информация, что он арендует гараж, чтобы фасовать "товар" и готовить так называемые закладки с наркотиками.

16 августа молодого человека задержали сотрудники полиции и при личном досмотре у него нашли и изъяли полимерный пакет с белым веществом внутри, которое согласно исследованию, является наркотиком а-PVP, массой 1,03 грамм. Позднее при осмотре гаража, арендуемого задержанным, сотрудники наркоконтроля нашли и изъяли тот же вид наркотика, уже массой 7,67 грамма, упаковочные материалы и весы.

По поводу изъятого задержанный пояснил полицейским, что это так называемая «соль», предназначенная для последующего сбыта через тайники-закладки.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за оборот наркотиков и покушение на оборот наркотиков, что грозит ему наказанием в виде лишения свободы сроком до 20 лет.