Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре зарезал знакомого и бросил тело у подъезда Фото: Архив "КП"

Накануне вечером, 26 августа, в Новомосковске возле подъезда жилого дома на улице Космонавтов нашли тело 45-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следствие установило, что вчера вечером между нетрезвыми потерпевшим и его 34-летним знакомым произошла ссора. В ходе выяснения отношений знакомый ударил потерпевшего ножом, который имел при себе, в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ранее этот человек уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места преступления, допрошены очевидцы случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следствием мужчине будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.