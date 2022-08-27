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Происшествия27 августа 2022 13:01

Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре зарезал знакомого и бросил тело у подъезда

Сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания
Источник:kp.ru
Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре зарезал знакомого и бросил тело у подъезда

Житель Новомосковска Тульской области в пьяной ссоре зарезал знакомого и бросил тело у подъезда

Фото: Архив "КП"

Накануне вечером, 26 августа, в Новомосковске возле подъезда жилого дома на улице Космонавтов нашли тело 45-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Следствие установило, что вчера вечером между нетрезвыми потерпевшим и его 34-летним знакомым произошла ссора. В ходе выяснения отношений знакомый ударил потерпевшего ножом, который имел при себе, в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Ранее этот человек уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие преступления.

Следователи СК устанавливают обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места преступления, допрошены очевидцы случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время следствием мужчине будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.