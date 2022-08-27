В Тульской области ищут пропавшую без вести девушку на красной Skoda Фото: соцсети

В Тульской области объявили в розыск пропавшую без вести 26 августа Марию Целковскую. 25-летняя девушка уехала из Богородицка, в котором проживает, на машине красного цвета «Шкода Фабиа».

«Шкода Фабиа», на которой уехала девушка. Фото: соцсети

Пропавшая ростом 174 см, нормального телосложения, глаза карие, короткая стрижка, волосы белые. Носит при вождении очки, тату за левым ухом, тату на левом предплечье.

Была одета в синее платье с накидкой, темно-синего цвета мокасины.

Просьба сообщить местоположение по номеру телефона диспетчера +7(902) 900-26-15 или 112.