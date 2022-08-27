С 29 августа тульские МФЦ переходят на электронный документооборот

С 29 августа в Тульской области вступят в силу изменения в правила предоставления государственных услуг Росреестра. Теперь бумажные документы при подаче будут переносить в электронную форму и заверять усиленной квалифицированной электронной подписью (КЭП). После чего они будут отправляться в территориальный орган Росреестра по защищенным цифровым каналам, а бумажные экземпляры вернутся заявителю. Также теперь на договорах или иных сделках по регистрации собственности не будет проставляться специальная регистрационная надпись — «синий» штамп.

Впрочем, правовую экспертизу государственным регистратором электронные документы будут проходить так же, как бумажные: при приеме документов сотрудники МФЦ удостоверяют личность заявителя, изучают предоставленные сведения, чтобы выявить недостатки, препятствующие приему. Сотрудники также отвечают за соответствие созданных электронных образов документов их бумажным оригиналам.

В Росреестре будет сохранен только электронный вид документа, созданный МФЦ, равноценный по юридической силе бумажному документу. Проверить недвижимость собственники могут при получении выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Там будут указаны сведения о характеристиках объекта, собственнике, наличии или отсутствии ограничений и обременений и другие общедоступные данные.