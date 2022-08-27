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Общество27 августа 2022 7:02

В Туле за порядков 27 августа проследит дежурный - Александр Леоненко

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Источник:kp.ru
В Туле за порядков 27 августа проследит дежурный - Александр Леоненко

В Туле за порядков 27 августа проследит дежурный - Александр Леоненко

Фото: Архив "КП"

На этих выходных в Туле, как и всегда, организовано дежурство сотрудников администрации города.

Так, в эту субботу, 27 августа, дежурит – заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы Александр Леоненко. По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам:

- 8(4872) 47-20-34;

- 8(4872) 47-20-37,

- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).