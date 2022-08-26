Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 августа 2022 14:44

Тульская «Академия Михайлова» заняла 3-е место на Кубке губернатора Тульской области

Победителем Кубка стал ярославский «Локо», на втором месте московский «Динамо»
Источник:kp.ru
Тульская «Академия Михайлова» заняла 3-е место на Кубке губернатора Тульской области

Тульская «Академия Михайлова» заняла 3-е место на Кубке губернатора Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 26 августа, в Ледовом дворце в Туле завершился Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд и прошла церемония награждения победителей.

По результатам финальных встреч Кубок выиграл ярославский «Локо», одолев московский «Динамо», занявший второе место, а «Академия Михайлова», представляющая Тульскую область, стала третьей, обыграв казанский «Ирбис».

В церемонии награждения принял участие заместитель Губернатора Тульской области, который от имени Алексея Дюмина поздравил победителей и вручил им Кубок, а также наградил лучших игроков турнира. Также он поблагодарил болельщиков, которые вдохновляют хоккеистов на победу.