Тульская «Академия Михайлова» заняла 3-е место на Кубке губернатора Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 26 августа, в Ледовом дворце в Туле завершился Кубок Губернатора Тульской области по хоккею среди молодежных команд и прошла церемония награждения победителей.

По результатам финальных встреч Кубок выиграл ярославский «Локо», одолев московский «Динамо», занявший второе место, а «Академия Михайлова», представляющая Тульскую область, стала третьей, обыграв казанский «Ирбис».

В церемонии награждения принял участие заместитель Губернатора Тульской области, который от имени Алексея Дюмина поздравил победителей и вручил им Кубок, а также наградил лучших игроков турнира. Также он поблагодарил болельщиков, которые вдохновляют хоккеистов на победу.