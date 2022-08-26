В эти выходные экзотариум приглашает туляков в гости к журавлям. (Фото ЮНЦ РАН)

Во второе воскресенье сентября люди отмечают Всемирный день журавля - ведь уже совсем скоро журавли будут собираться в стаи и готовиться к дальнему путешествию. Праздник призван привлечь внимание к усилиям различных стран мира по защите журавлей и увеличению их популяции.

В эти выходные, 27 и 28 августа, тульский экзотариум приглашает всех посетителей на День журавля. С 11.00 до 16.00 гости зоопарка смогут посетить увлекательные занятия, на которых не только узнают много нового об этих интереснейших птицах, но и изготовят игрушку журавля из бумаги. А любители настольных игр отправятся в большое путешествие с серым журавлем.

Праздник пройдет в новом здании экзотариума в ЦПКиО им. Белоусова, участие - по входным билетам.