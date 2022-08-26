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Происшествия26 августа 2022 13:00

В Новомосковске Тульской области на видео попало ДТП с "перевертышем"

Автомобилист попытался без остановки проехать перекресток, но столкнулся со встречным автомобилем
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области на видео попало ДТП с "перевертышем"

В Новомосковске Тульской области на видео попало ДТП с "перевертышем"

Фото: соцсети

Утром 26 августа, в 7:50, на перекрестке улиц Донская и Трудовые резервы произошло ДТП: спешащий автомобилист на иномарке решил без остановки преодолеть перекресток, но столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем "Жигули" и опрокинулся.

Информации о пострадавших не поступало. В комментариях местные жители отмечают, что на этом участке дороги стоит знак "Движение без остановки запрещено", а также есть пешеходный переход. но водитель "перевертыша" проигнорировал и то, и другое.