В Новомосковске Тульской области на видео попало ДТП с "перевертышем" Фото: соцсети

Утром 26 августа, в 7:50, на перекрестке улиц Донская и Трудовые резервы произошло ДТП: спешащий автомобилист на иномарке решил без остановки преодолеть перекресток, но столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем "Жигули" и опрокинулся.

Информации о пострадавших не поступало. В комментариях местные жители отмечают, что на этом участке дороги стоит знак "Движение без остановки запрещено", а также есть пешеходный переход. но водитель "перевертыша" проигнорировал и то, и другое.