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Общество26 августа 2022 12:12

Попавшая под "поливалку" в центре Тулы девушка находится в тяжелом состоянии

Предположительно, пострадавшая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора
Источник:kp.ru
Попавшая под "поливалку" в центре Тулы девушка находится в тяжелом состоянии

Попавшая под "поливалку" в центре Тулы девушка находится в тяжелом состоянии

Фото: соцсети

Девушка, попавшая 25 августа под колеса грузовика-поливалки, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Тульской области.

Напомним, ДТП произошло в самом центре Тулы, на пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта. По предварительной информации, КамАЗ под управлением 30-летнего водителя сбил 22-летнюю девушку. С его слов - для пешеходов был красный, но девушка неожиданно вышла на дорогу. Затормозить не успел. Пострадавшую девушку госпитализировали