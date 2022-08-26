В Туле безработный украл из чужого дачного дома триммер и бензопилу Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы на Косой Горе с заявлением о краже обратился 54-летний местный житель, который пояснил, что через незапертый люк его дачного дома на Пировском проезде кто-то унес бензиновые триммер и пилу.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался неработающий и ранее судимый 46-летний туляк. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали и доставили его в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном, похищенный инвентарь изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.