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Происшествия26 августа 2022 11:45

В Туле безработный украл из чужого дачного дома триммер и бензопилу

Он проник внутрь через незапертый люк дома
Источник:kp.ru
В Туле безработный украл из чужого дачного дома триммер и бензопилу

В Туле безработный украл из чужого дачного дома триммер и бензопилу

Фото: Архив "КП"

В полицию Тулы на Косой Горе с заявлением о краже обратился 54-летний местный житель, который пояснил, что через незапертый люк его дачного дома на Пировском проезде кто-то унес бензиновые триммер и пилу.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался неработающий и ранее судимый 46-летний туляк. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали и доставили его в дежурную часть отделения полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина сознался в содеянном, похищенный инвентарь изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.