Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 11:00

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с трактором в Тульской области

Молодой человек получил различные травмы
Источник:kp.ru
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с трактором в Тульской области

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с трактором в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

25 августа в 18:30 на 15-м километре автодороги "Липки – Бородинский - Б. Калмыки" в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы ГИБДД, молодой человек на мотоцикле Honda столкнулся с ехавшим в попутном направлении трактором МТЗ-82 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с различными травмами. На момент происшествия мотоциклист был в шлеме.