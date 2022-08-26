Мотоциклист попал в больницу после столкновения с трактором в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

25 августа в 18:30 на 15-м километре автодороги "Липки – Бородинский - Б. Калмыки" в Киреевском районе Тульской области произошло ДТП.

По данным пресс-службы ГИБДД, молодой человек на мотоцикле Honda столкнулся с ехавшим в попутном направлении трактором МТЗ-82 под управлением 45-летнего мужчины.

В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с различными травмами. На момент происшествия мотоциклист был в шлеме.