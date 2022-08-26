В Тульской области Opel Zafira сбил 9-летнюю девочку-пешехода Фото: материалы пресс-служб

25 августа в 16:30 на 16-м километре автодороги «Малахово - Заокский – музей Поленова» в Заокском районе Тульской области сбили 9-летнюю девочку.

По предварительной информации, 60-летний мужчина на автомобиле Opel Zafira сбил девочку-пешехода 2013 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавшая получила легкие травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.