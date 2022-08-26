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Происшествия26 августа 2022 9:18

Нетрезвый мужчина на грузовике протаранил забор и дерево в Тульской области

В аварии пострадал сам водитель, которому оказали медицинскую помощь на месте
Источник:kp.ru
Нетрезвый мужчина на грузовике протаранил забор и дерево в Тульской области

Нетрезвый мужчина на грузовике протаранил забор и дерево в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

25 августа в 13:35 в деревне Ясная Поляна в Щекинском районе Тульской области произошло "пьяное" ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, нетрезвый 62-летний мужчина на грузовом автомобиле ГАЗ-А23R32 на перекрестке равнозначных дорог поворачивал налево и съехал на правую обочину, врезавшись в металлический забор и дерево.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, но после оказания медицинской помощи был отпущен.