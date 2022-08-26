Филиал музея Андрея Рублева откроют в Туле в доме купца Лопатина

В Туле откроется филиал еще одного московского музея: в здании бывшего усадебного дома купца Лопатина, построенном в конце XVIII века рядом с Тульским кремлем. Здесь расположится филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, который разместит памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков.

Планируется, что в новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия. Кроме того, здесь намерены создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы. О сроках открытия филиала не сообщается. Дом Дмитрия Борисовича Лопатина находится в Музейном квартале на улице Металлистов в непосредственной близости от кремля.