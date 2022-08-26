6 лет, 100 томов и генетическая экспертиза: в Туле нашли насильника, напавшего на школьницу в 2016 году Фото: материалы пресс-служб

Следователи СУ СКР по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего ранее судимого местного жителя, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

Следствие установило, что днем 18 февраля 2016 года рядом с железнодорожными путями в Пролетарском районе Тулы, обвиняемый напал на девушку 2001 года рождения (то есть на момент нападения ей было 15 лет), притащил ее в один из домов на улице Волкова и там изнасиловал, после чего скрылся. Раскрыть преступление по «горячим» следам не представилось возможным, но все эти шесть лет, прошедших с момента преступления, расследование не прекращалось. С помощью современной криминалистической техники следователями-криминалистами следственного управления удалось обнаружить на месте происшествия следы биологического происхождения, принадлежащие злоумышленнику. По ним удалось установить генотип предполагаемого преступника. Кроме того, с потерпевшей специалисты-психологи Главного управления криминалистики СК России провели работу по активации памяти, благодаря чему составили фоторобот преступника, обозначили его особые приметы.

Следователи и криминалисты проверили на причастность к преступлению более 5 тысяч человек, в том числе исследовали более тысячи генотипов заподозренных лиц, объём уголовного дела составил более 100 томов. И, благодаря скрупулезной следственной работе, установили причастность к преступлению ранее неоднократно судимого 57-летнего мужчины, который отбывает наказание в одном из исправительных учреждений Тульской области. Убедившись в наличии неопровержимых доказательств, злоумышленник признал свою вину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Пролетарского района Тулы для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальными законодательством.