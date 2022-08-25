В Тульской области подросток погиб под раскатившимися бревнами на площадке лесозаготовки Фото: Алексей ФОКИН

Несчастный случай, окончившийся гибелью ребенка, произошел 23 июня 2022 года на площадке, где складировали срубленные в ходе лесозаготовки деревья, вблизи населенного пункта в Алексинском районе Тульской области.

Об этом сообщила пресс-служба НКОК Тульской области - в их ведомство обратилась мать погибшего ребенка с целью защиты своих прав и законных интересов в ходе следствия.

В настоящее время следственный отдел по Алексину СУ СКР по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности". В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.