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Происшествия25 августа 2022 14:38

В Тульской области подросток погиб под раскатившимися бревнами на площадке лесозаготовки

Дело расследует следственный отдел по Алексину СУ СКР по Тульской области
Источник:kp.ru
В Тульской области подросток погиб под раскатившимися бревнами на площадке лесозаготовки

В Тульской области подросток погиб под раскатившимися бревнами на площадке лесозаготовки

Фото: Алексей ФОКИН

Несчастный случай, окончившийся гибелью ребенка, произошел 23 июня 2022 года на площадке, где складировали срубленные в ходе лесозаготовки деревья, вблизи населенного пункта в Алексинском районе Тульской области.

Об этом сообщила пресс-служба НКОК Тульской области - в их ведомство обратилась мать погибшего ребенка с целью защиты своих прав и законных интересов в ходе следствия.

В настоящее время следственный отдел по Алексину СУ СКР по Тульской области возбудил уголовное дело по признакам преступления "Причинение смерти по неосторожности". В рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего.