В Тульской области погрузчик столкнулся с автомобилем Hyundai: пострадал 10-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

24 августа в 20:25 на 69-м километре автодороги «Лапотково - Ефремов» в Каменском районе Тульской области произошло серьезное ДТП.

по предварительной информации, 65-летний мужчина на погрузчике JSB при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 36-летней девушки.

В результате ДТП пострадала водитель Hyundai, которая была отпущена после оказания медицинской помощи, а также ее пассажир – 10-летний мальчик. Ребенка госпитализировали с различными травмами. На момент происшествия пострадавшие были пристегнуты ремнем безопасности.