В Туле 26 августа часть домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

26 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); ул. Дачная, 1, 1-а, 2; ул. Кутузова, 211-225 (нечётн.), 150; пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.); пер. 8- Марта, 1-7 (нечётн.), 4; пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Капровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а; ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150; ул. Разливочная, 1-13; ул. Бункерная, 7; Епифанское ш., 2.